В парламенте ФРГ заявили о неэтичности включения Украины в сертификацию СП-2

Возможное включение Украины в процес ссертификации газопровода «Северный поток-2» (СП-2) было бы нерационально и неэтично. Такое заявление сделал депутат бундестага (парламента ФРГ) от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт в разговоре с «Известиями».

«Включать конкурента проекта в процесс его сертификации — это в высшей степени нерационально и неэтично. Даже в юриспруденции есть понятие "предвзятость". Следствие исключает из разбирательства заинтересованное лицо», — объяснил Гердт свое нежелание позволять украинской стороне сертифицировать проект.

Депутат считает, что среди немецкого руководства есть люди, зависимые от интересов США и подставляющие из-за этого под угрозу экономику собственной страны.

Ранее 9 ноября сообщалось, что депутат бундестага от партии «Левые», бывший глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст оценил роль Украины и Польши в сертификации российского газопровода «Северный поток-2». По мнению Эрнста, Украина не должна принимать участие в сертификации «Северного потока-2». Единственная задача страны — оплачивать счета за газ, считает парламентарий.