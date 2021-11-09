В бундестаге оценили роль Украины и Польши в сертификации «Северного потока-2»

Депутат бундестага Германии от партии «Левые», бывший глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст в беседе с РБК оценил роль Украины и Польши в сертификации российского газопровода «Северный поток-2».
По мнению Эрнста, Украина не должна принимать участие в сертификации «Северного потока-2». Единственная задача страны — оплачивать счета за газ, считает парламентарий.
Роль Польши
Аналогичной точки зрения Эрнст придерживается и относительно Польши, которую не следует принимать во внимание, полагает он.
Кроме того, указал политик, чтобы добиться солидарности с Евросоюзом, Польша должна начать принимать беженцев», как это делает Германия. «Они хотят солидарности, но при этом сами ее не придерживаются», — заключил Эрнст.
Отказ Варшавы от сертификации
В октябре Польская нефтегазовая компания PGNiG, участвующая в процедуре сертификации газопровода «Северный поток-2», представила свою позицию в процессе запуска газопровода. В качестве причины отказа в разрешении названы риски для безопасности поставок газа в ЕС.
Польская компания отметила, что запуск газопровода повлияет на энергоснабжение как в Евросоюзе в целом, так и в отдельных странах, в том числе в Польше. По ее мнению, «Северный поток-2» предназначен исключительно для обхода действующих маршрутов через Польшу и Украину. Президент PGNiG Павел Маевский подчеркнул, что представления о том, что «Северный поток-2» позволит доставить в Европу дополнительные объемы газа, ни на чем не основаны.
Влияние Киева на судьбу газопровода
18 октября стало известно, что Украина также подала заявку на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток-2», сообщил глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко.
Таким способом Киев может повлиять на судьбу проекта. В «Нафтогазе» считают, что после его запуска для Украины и региона появятся большие риски. По мнению Витренко, на оценку решения по сертификации у Еврокомиссии может уйти до четырех месяцев.
Вице-премьер Александр Новак отмечал, что сроки запуска проекта будут зависеть от европейского регулятора, который проводит сертификацию «Северного потока-2». Российская сторона говорила, что, согласно ее ожиданиям, процесс может занять несколько месяцев.
Nord Stream 2 AG должна быть сертифицирована как независимый оператор газопровода для соответствия проекта условиям газовой директивы Евросоюза. В августе заявку на участие в процедуре сертификации подал польский нефтегазовый концерн PGNiG. В пресс-службе компании тогда не скрывали, что могут таким образом навредить «Северному потоку-2».
Запустить перед «холодной зимой»
Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал как можно скорее запустить газопровод «Северный поток-2», который, по его мнению, стал бы основой стабильных поставок газа в Германию перед «холодной зимой».
Зёдер напомнил, что Германия уходит из угольной, атомной энергетики, и в стране все больше недостает ресурсов, растут цены и повышается потребность в электроэнергии в свете цифровизации и электромобильности. «В связи с этим нам нужны газовые электростанции», — заключил он.
Готовность к запуску
8 ноября заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников заявил, что строительство «Северного потока-2» завершилось, газопровод готов к запуску.
«Газопровод "Северный поток-2" завершен и готов к запуску», — сказал представитель корпорации в ходе закрытой телефонной конференции с инвесторами.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал запастись терпением перед запуском газопровода и сообщил, что подвижек в одобрении газопровода европейскими государствами пока нет. Представитель Кремля подчеркнул, что трубопровод обеспечит энергетическую безопасность в Европе.