В бундестаге оценили роль Украины и Польши в сертификации «Северного потока-2»

Депутат бундестага Эрнст: Украина не может участвовать в сертификации «Северного потока-2»

Депутат бундестага Германии от партии «Левые», бывший глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст в беседе с РБК оценил роль Украины и Польши в сертификации российского газопровода «Северный поток-2».

По мнению Эрнста, Украина не должна принимать участие в сертификации «Северного потока-2». Единственная задача страны — оплачивать счета за газ, считает парламентарий.

Роль Польши

Аналогичной точки зрения Эрнст придерживается и относительно Польши, которую не следует принимать во внимание, полагает он.

Почему мы должны принимать ее во внимание? Простите, Польша получает пошлины за транзит газа, которые оплачивают немецкие потребители. Если Польше нужны деньги, ей нужно обратиться в ЕС, а не требовать их с немецких потребителей. Наконец, если Польша ожидает от ЕС солидарности, то тогда она должна соблюдать европейские нормы и привести свою конституционную реформу в соответствие европейскому законодательству, а также начать принимать беженцев Клаус Эрнст

Кроме того, указал политик, чтобы добиться солидарности с Евросоюзом, Польша должна начать принимать беженцев», как это делает Германия. «Они хотят солидарности, но при этом сами ее не придерживаются», — заключил Эрнст.

Отказ Варшавы от сертификации

В октябре Польская нефтегазовая компания PGNiG, участвующая в процедуре сертификации газопровода «Северный поток-2», представила свою позицию в процессе запуска газопровода. В качестве причины отказа в разрешении названы риски для безопасности поставок газа в ЕС.

Польская компания отметила, что запуск газопровода повлияет на энергоснабжение как в Евросоюзе в целом, так и в отдельных странах, в том числе в Польше. По ее мнению, «Северный поток-2» предназначен исключительно для обхода действующих маршрутов через Польшу и Украину. Президент PGNiG Павел Маевский подчеркнул, что представления о том, что «Северный поток-2» позволит доставить в Европу дополнительные объемы газа, ни на чем не основаны.

Влияние Киева на судьбу газопровода

18 октября стало известно, что Украина также подала заявку на участие в сертификации оператора газопровода «Северный поток-2», сообщил глава правления «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Нафтогаз» как национальная компания подал заявку на участие в процессе сертификации оператора «Северного потока-2»перед немецким регулятором, Федеральным агентством немецких сетей Юрий Витренко

Таким способом Киев может повлиять на судьбу проекта. В «Нафтогазе» считают, что после его запуска для Украины и региона появятся большие риски. По мнению Витренко, на оценку решения по сертификации у Еврокомиссии может уйти до четырех месяцев.

Вице-премьер Александр Новак отмечал, что сроки запуска проекта будут зависеть от европейского регулятора, который проводит сертификацию «Северного потока-2». Российская сторона говорила, что, согласно ее ожиданиям, процесс может занять несколько месяцев.

Nord Stream 2 AG должна быть сертифицирована как независимый оператор газопровода для соответствия проекта условиям газовой директивы Евросоюза. В августе заявку на участие в процедуре сертификации подал польский нефтегазовый концерн PGNiG. В пресс-службе компании тогда не скрывали, что могут таким образом навредить «Северному потоку-2».

Запустить перед «холодной зимой»

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал как можно скорее запустить газопровод «Северный поток-2», который, по его мнению, стал бы основой стабильных поставок газа в Германию перед «холодной зимой».

Зёдер напомнил, что Германия уходит из угольной, атомной энергетики, и в стране все больше недостает ресурсов, растут цены и повышается потребность в электроэнергии в свете цифровизации и электромобильности. «В связи с этим нам нужны газовые электростанции», — заключил он.

Необходима разумная стратегия обеспечения энергоснабжения. Для этого целесообразно в скором времени запустить трубопровод "Северный поток-2", чтобы привести в порядок цены на газ Маркус Зёдер

Готовность к запуску

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8 ноября заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников заявил, что строительство «Северного потока-2» завершилось, газопровод готов к запуску.

«Газопровод "Северный поток-2" завершен и готов к запуску», — сказал представитель корпорации в ходе закрытой телефонной конференции с инвесторами.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал запастись терпением перед запуском газопровода и сообщил, что подвижек в одобрении газопровода европейскими государствами пока нет. Представитель Кремля подчеркнул, что трубопровод обеспечит энергетическую безопасность в Европе.