«Газпром» заявил о готовности «Северного потока-2» к запуску

Строительство «Северного потока-2» завершилось, газопровод готов к запуску, заявили в «Газпроме». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее 8 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал запастись терпением перед запуском проекта и сообщил, что подвижек в одобрении газопровода со стороны европейских государств пока нет. Представитель Кремля подчеркнул, что трубопровод обеспечит энергетическую безопасность в Европе.

Ранее в ноябре как можно скорее запустить «Северный поток-2» призвал премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. По его мнению, проект стал бы основой стабильных поставок газа в Германию. Он добавил, что в ФРГ не могут, не предпринимая никаких действий, наблюдать за тем, как стоимость повышается перед холодной зимой.

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре в свою очередь, выразил обеспокоенность тем, что вмешательство Европейского союза (ЕС) затянет процесс одобрения газопровода. Он надеется на то, что запуск проекта снизит цены на энергоносители на фоне энергетического кризиса в Европе.