Песков призвал терпеливо ждать одобрение «Северного потока-2»

Дмитрий Песков: подвижек в одобрении «Северного потока-2» со стороны Европы пока нет

Подвижек в одобрении газопровода «Северный поток-2» со стороны европейских государств пока нет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал запастись терпением перед запуском проекта, передает ТАСС.

Представитель Кремля указал, что трубопровод обеспечит энергетическую безопасность в Европе. «Безусловно, на это (запуск проекта — прим. «Ленты.ру») потребуется определенное время, и здесь главное, что называется, терпеливо ждать», — отметил Песков.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал как можно скорее запустить газопровод «Северный поток-2». Он напомнил, что Германия уходит из угольной, атомной энергетики, и в стране все больше недостает ресурсов, растут цены и повышается потребность в электроэнергии.