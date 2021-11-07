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В Германии призвали скорее запустить «Северный поток-2» перед «холодной зимой»

Премьер-министр Баварии Зёдер призвал как можно скорее запустить «Северный поток-2»
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Фото: Anton Vaganov / Reuters

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал как можно скорее запустить газопровод «Северный поток-2», который, по его мнению, стал бы основой стабильных поставок газа в Германию. Об этом пишет ТАСС.

«Необходима разумная стратегия обеспечения энергоснабжения. Для этого целесообразно в скором времени запустить трубопровод "Северный поток-2", чтобы привести в порядок цены на газ», — сказал премьер, добавив, что в ФРГ не могут, не предпринимая никаких действий, наблюдать за тем, как стоимость повышается перед холодной зимой.

Зёдер напомнил, что Германия уходит из угольной, атомной энергетики, и в стране все больше недостает ресурсов, растут цены и повышается потребность в электроэнергии в свете цифровизации и электромобильности. «В связи с этим нам нужны газовые электростанции», — заключил он.

Ранее финансовый директор энергетической компании Uniper, базирующейся в Германии, Тиина Туомела оценила влияние запуска газопровода «Северный поток-2» на рынок газа. По словам эксперта, запуск «Северного потока-2» должен обеспечить больший объем поставок и направить европейский газовый рынок в правильное русло. При этом она затруднилась сказать, сможет ли это полностью изменить картину на рынке.

Строительство «Северного потока-2» завершилось 10 сентября. В начале ноября в министерстве экономики и энергетики ФРГ сообщили, что процесс сертификации газопровода продолжается, дата завершения процедуры пока неизвестна.

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