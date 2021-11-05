В Германии оценили влияние запуска «Северного потока-2» на рынок газа

Финансовый директор энергетической компании Uniper, базирующейся в Германии, Тиина Туомела оценила влияние запуска газопровода «Северный поток-2» на рынок газа. Ее комментарий приводит РИА Новости.

По словам эксперта, запуск «Северного потока-2» должен обеспечить больший объем поставок и направить европейский газовый рынок в правильное русло. При этом она затруднилась сказать, сможет ли это полностью изменить картину на рынке. Как уточнила Туомела, ситуация от зимы, а также от спроса и предложения.

Финдиректор Uniper добавила, что на рынок также влияют поставки в Европу сжиженного природного газа, которые за первые три квартала 2021 года сократились.

Ранее министр иностранных дел (МИД) Австрии Михаэль Линхарт заявил, что запуск «Северного потока-2» позволит укрепить энергетическую безопасность Европы на фоне газового кризиса. Он добавил, что Вена, несмотря на амбициозные цели в решении вопросов климата, будет продолжать использовать газ до полной декарбонизации.

Строительство «Северного потока-2» завершилось 10 сентября. В начале ноября в министерстве экономики и энергетики ФРГ сообщили, что процесс сертификации газопровода продолжается, дата завершения процедуры пока неизвестна.