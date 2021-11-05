В Австрии оценили значение газопровода «Северный поток-2» для Европы

Запуск российского газопровода «Северный поток-2» позволит укрепить энергетическую безопасность Европы в условиях сложившегося газового кризиса. Значение проекта в интервью РИА Новости оценил новый глава Министерства иностранных дел (МИД) Австрии Михаэль Линхарт.

По его словам, Вена, несмотря на амбициозные цели в решении климатических вопросов, будет продолжать использовать газ до полной декарбонизации. «В этом контексте "Северный поток-2" способствует энергетической безопасности», — подчеркнул Линхарт.

Аналитики Bloomberg ранее обвинили Россию в нежелании спасать Европу дополнительными поставками газа на фоне продолжающегося энергетического кризиса. Кроме того, Москву критикуют, утверждая, что она хочет использовать энергетический кризис в Европе, чтобы надавить на Брюссель и добиться ускорения сертификации газопровода «Северный поток-2».

4 ноября стало известно, что депутаты Бундестага Германии усомнились в запуске газопровода «Северный поток-2» до января 2022 года, они полагают, что к этому моменту сертификация еще не закончится. Кроме того, в министерстве экономики и энергетики ФРГ заявили, что процесс сертификации «Северного потока-2» продолжается, дата окончания процедуры пока неизвестна.