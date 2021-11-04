Польский эксперт по восточным вопросам, доктор Варшавского института Гжегож Кучиньский рассказал, как Варшава создает помехи в союзе России и Германии. Об этом она написал в своей статье в журнале Tygodnik Solidarność.

Как считает эксперт, Польша «стоит на пути создания российско-немецкого газового кондоминиума» в Восточной и Центральной Европе. Из-за этого якобы предпринимаются попытки «сменить правительство» в Варшаве.

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Кучиньский отметил, что после событий на Украине в 2014 году, а также прихода к власти в стране правых политика Польши стала более антироссийской и проамериканской, а, кроме того, более скептически настроенной по отношению к Германии.

По мнению эксперта, Польша «портит кровь» Берлину и Москве прежде всего своей независимой энергетической политикой. Это началось после шагов Варшавы, которые были направлены на «освобождение» от поставок газа из России. Также Варшава активно противодействует проекту «Северный поток-2», однако, несмотря на задержку его строительства, стало ясно, что рано или поздно газопровод заработает.

Как заявляет Кучиньский, польская политика газовой диверсификации подчинена цели дать разным странам возможность выбрать направление импорта «голубого топлива». Это является одной из причин «яростных нападок» на руководство Польши.

Ранее министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка направил зампреду Еврокомиссии Маргрете Вестагер письмо, в котором говорится, что Россия является одним из главных виновников беспрецедентного роста цен на энергоносители в Евросоюзе, и европейские власти должны срочно предпринять какие-то шаги, чтобы решить проблему, угрожающую промышленности и европейским гражданам. Чиновник указал, что «Газпром» намеренно занижает объем поставок газа в Евросоюз.