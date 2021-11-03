На Украине «Северный поток-2» назвали «ножом в спину» от Германии

В Киеве шокированы позицией Берлина по вопросу газопровода «Северный поток-2». Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил в интервью RND.

Он рассказал, что украинская сторона была обескуражена официальной позицией Министерства экономики и энергетики ФРГ, которое заявило об отсутствии оговорок в контексте эксплуатации российского газопровода. Мельник также обратил внимание на то, что Берлин не проводит консультации с Киевом по вопросу газопровода. По его мнению, Германия таким образом нарушает свои обязательства по Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС.

Посол назвал «Северный поток-2» крупнейшей геополитической ошибкой уходящего немецкого правительства и «ножом в спину» Киева. При этом дипломат добавил, что запуск магистрали приведет к огромной потере доверия к Германии на ближайшие десятилетия.

Ранее глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что запуск «Северного потока-2» и сокращение транзита российского газа через украинскую территорию в Европу увеличивает шансы полномасштабной войны между Россией и Украиной. По его словам, газопровод в данной ситуации играет роль сдерживающего фактора для Москвы.