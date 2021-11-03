Главу «Нафтогаза» обвинили в предоставлении откатов офису президента

Народный депутат от «Слуги народа» Артем Дмитрук в эфире телеканала «НАШ» обвинил главу украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко в том, что он предоставляет хорошие откаты для офиса президента Украины. По его словам, это может быть единственной причиной, почему его держат в компании.

По его словам, если исходить из того, что 40 процентов экономики Украины находится в тени, то страна добывает 34 миллиарда кубометров газа. Такого количества топлива полностью хватило бы для обеспечения им всего населения и всех предприятий, кроме того еще осталось бы некоторое количество, которое можно было бы продавать заграницу, однако Украина его только покупает, подчеркнул нардеп.

«Пока у этого руля будут такие негодяи и воры, как Витренко, которых непонятно почему там держат, но мне понятно — потому что он делает им классные схемы, откаты, например, офису президента. Ну, а чего его там еще держать?» — подытожил политик.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил что в Киеве шокированы позицией Берлина по вопросу газопровода «Северный поток-2». Он назвал газопровод крупнейшей геополитической ошибкой уходящего немецкого правительства и «ножом в спину» Украине.