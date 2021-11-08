В бундестаге обеспокоились из-за затягивания сертификации «Северного потока-2»

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре обеспокоился, что вмешательство Европейского союза (ЕС) затянет процесс одобрения газопровода «Северный поток-2». Его слова приводят «Известия».

«Сертификацию «Северного потока-2» можно было бы провести сразу, чтобы трубопровод можно было ввести в эксплуатацию через несколько недель. Однако по-прежнему существуют опасения, что ЕС вмешается и затянет этот процесс», — сказал он.

Котре обратил внимание, что все больше экспертов выражают озабоченность из-за роста цен на газ. Он считает, что запуск газопровода снизит цены на энергоносители. «Это дает надежду на то, что важность и преимущества СП-2 будут признаны в будущем», — заключил депутат.

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал как можно скорее запустить газопровод «Северный поток-2». Он напомнил, что Германия уходит из угольной и атомной энергетики, и в стране все больше недостает ресурсов, растут цены и повышается потребность в электроэнергии.