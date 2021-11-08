Немецкий политик призвал к перезагрузке отношений с Россией

России и Германии стоит попытаться сделать перезагрузку отношений — к этому призвал член бундестага ФРГ прошлого созыва от партии «Левые» Клаус Эрнст. В ходе российско-германской конференции «Потсдамские чтения» экс-депутат заявил, что Европе нужны крепкие отношения с РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Эрнст заявил, что более 60 процентов немцев выступают за сближение с Россией, хотя 52 процента при этом поддерживают санкции. Однако, отметил он, американские санкции против газопровода «Северный поток-2» не поддерживает большинство населения.

«У США есть собственные интересы, и мы увидели эти интересы, в том числе и в плане энергетической политики. Мы должны идти собственным, европейским путем. Но этим путем мы можем идти только совместно с Россией», — приводит агентство его слова. Немецкий политик подчеркнул, что стоит устроить перезагрузку отношений, невзирая на то, что вопросы Крыма и Украины все еще остаются на повестке дня.

Ранее в ноябре Ангела Меркель, исполняющая обязанности канцлера ФРГ, заявила, что контакты Германии и России нужно поддерживать, несмотря на все сложности, — между странами, по ее словам, особенные отношения.