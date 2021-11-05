Меркель назвала отношения Германии и России особенными

Контакты Германии и России нужно поддерживать, несмотря на все сложности. Об этом исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель заявила на церемонии вручения медали Вальтера Ратенау за достижения в политике, передает РИА Новости.

По ее словам, диалог с Москвой нужно вести, несмотря на конфликт в Донбассе и ситуацию вокруг Крыма, которые «глубоко потрясли европейский порядок». При этом отношения России с Германией она назвала особенными.

Политик также добавила, что Берлин и Париж продолжают работу в «нормандском формате» для выполнения Минских договоренностей.

Ранее президент России Владимир Путин напомнил, что до ухода с поста канцлера Германии Меркель пробыла в этой должности 16 лет. «Это не мое же было решение, это ее. Она 16 лет была у власти. Это прилично», — ответил Путин на вопрос о том, не жалеет ли об уходе коллеги.

Ангела Меркель стала первой женщиной в должности канцлера ФРГ. На этом посту она работала с 2005 года. На парламентских выборах, которые прошли в Германии в конце сентября, Меркель отказалась выдвигать свою кандидатуру.