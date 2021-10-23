Меркель рассказала о разногласиях с Путиным с 2001 года

Канцлер Германии Меркель сказала, что ощущает радость по поводу окончания холодной войны

В интервью немецкому изданию Suddeutsche Zeitung канцлер Германии Ангела Меркель рассказала об имевшихся разногласиях с президентом России Владимиром Путиным с 2001 года. Об этом в субботу, 23 октября, сообщает ТАСС.

По словам канцлера, впервые она осознала разницу во взглядах во время выступления российского лидера в Бундестаге в 2001 году — распад СССР стал для Путина трагедией. «Мы же, напротив, ощущаем радость по поводу окончания холодной войны, германского и европейского единства», — сказала Меркель.

Канцлер отметила, что не ожидала будущего присоединения Крыма к России и войны на востоке Украины.

21 октября сообщалось, что президент Путин на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай» прокомментировал уход Меркель из политики фразой «она 16 лет у власти была».