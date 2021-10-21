Путин прокомментировал уход Меркель фразой «она 16 лет у власти была»

Путин, отвечая на вопрос об уходе Меркель, напомнил, что она была у власти 16 лет

Канцлер Германии Ангела Меркель, объявившая об уходе из политики, была у власти 16 лет. Об этом напомнил президент России Владимир Путин на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это не мое же было решение, это ее. Она 16 лет была у власти. Это прилично», — ответил Путин на вопрос о том, не жалеет ли об уходе коллеги. Глава государства при этом отметил, что Меркель могла бы снова баллотироваться на пост канцлера.

Ранее российский посол в Берлине Сергей Нечаев сообщил, что Путин дал лучшую оценку роли уходящего канцлера Германии в двусторонних отношениях РФ и ФРГ. «Он отметил, что Ангела Меркель на протяжении 16 лет возглавляла правительство Германии, уверенно руководила одной из крупнейших, ведущих стран Европы и по праву входит в число наиболее авторитетных европейских и мировых лидеров. За эти годы двусторонние отношения России и Германии поступательно развивались», — пересказал слова главы государства дипломат.

26 сентября в Германии состоятся парламентские выборы. По итогам голосования в стране сформируют новое правительство во главе с канцлером. Меркель отказалась выдвигать свою кандидатуру на будущих выборах. В 2005 году она стала первой женщиной на посту Федерального канцлера Германии и занимала этот пост на протяжении 16 лет.

По словам Меркель, после ухода она останется проживать в Берлине и Уккермарке, где у нее есть квартира и загородный дом. Она также отметила, что ей не хватает Балтийского моря.