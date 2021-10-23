Меркель раскрыла тайное значение цвета ее публичных нарядов

Канцлер Германии Ангела Меркель раскрыла тайное значение, которое она вкладывала в цвета своих публичных нарядов. Об этом она рассказала в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

Меркель признала, что с цветом своей одежды порой связывала определенные политические сигналы. Помимо этого, она подчеркнула, что после ухода с поста главы правительства для нее «начинается новое время».

Политик заявила, что не собирается отдавать свою одежду в музеи. «Ее отвозят в места сбора подержанной одежды для нуждающихся. Регулярно. Я не отдаю одежду в музей», — добавила Меркель.

В июне эксперт раскрыла тайное значение розовых нарядов герцогини Кембриджской Кэтрин и королевы Елизаветы II. 13 июня правящий монарх встретилась с президентом США Джо Байденом и его женой Джилл в Виндзорском замке. В качестве наряда королева выбрала светло-розовое платье с цветочным принтом и шляпу в тон. 11 июня супруга принца Уильяма, в свою очередь, надела розовый наряд в школу в Корнуолле, где она пообщалась с учителями, учениками и их родителями. Британская писательница и консультант по цвету Джулс Стендиш (Jules Standish) заявила, что розовый цвет символизирует доброту и сострадание.