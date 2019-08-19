Ангела Меркель появилась на публике в одежде 23-летней давности

Канцлер Германии Ангела Меркель появилась на публике в одежде, купленной 23 года назад. Об этом говорится а Facebook-аккаунте издания Deutsche Welle.

Фотографы запечатлели политика в длинной шелковой блузе с запахом с ярким голубо-розовым принтом.

Сообщается, что впервые в таком виде она присутствовала на открытии фестиваля музыки Вагнера в Байройте, который состоялся в 2002 году. Кроме того, после этого она выходила в этом наряде в свет в 2008 и 2017 годах.

Пользователи соцсети одобрили выбор канцлера. «Именно такой пример и должен исходить от публичных людей», — написал один из них.

В марте 2018 года дочь королевы Великобритании Елизаветы II появилась на ежегодном мероприятии в Вестминстерском аббатстве в пиджаке сорокалетней давности. Впервые в кремовом пиджаке с синими элементами 67-летняя принцесса Энн была замечена на королевских скачках в Аскоте в 1980 году. После этого она надевала его еще пять раз.

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