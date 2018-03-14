Дочь королевы Елизаветы II заметили в пиджаке сорокалетней давности

Дочь королевы Великобритании Елизаветы II появилась на ежегодном мероприятии в Вестминстерском аббатстве в пиджаке сорокалетней давности, сообщает Mirror.

Впервые в кремовом пиджаке с синими элементами 67-летняя принцесса Энн была замечена на королевских скачках в Аскоте в 1980 году. После этого она надевала его еще пять раз: на Эпсомском Дерби в 1985 году, на Хенлейской королевской регате в 1988-м, на скачках в Аскоте в 1990-м, на дне рождения Герцога Эдинбургского в 2011-м и на вечеринке в саду Букингемского дворца три года назад.

Принцесса регулярно отдает на переработку свои старые наряды, некоторые из них старше ее детей — 40-летнего Петра и 36-летней Зары.

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В марте журналисты сфотографировали Кейт Миддлтон во время визита в начальную школу Оксфорда, где она встретилась с детьми, преодолевшими трудности психических расстройств, и их родителями. На фотографиях, где герцогиня держит маленький черный клатч, видно, что средний, безымянный и указательный пальцы на ее правой руке выглядят идентично.

Одинаковая длина трех средних пальцев встречается довольно редко, так как у большинства людей средний палец длиннее указательного и безымянного.

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