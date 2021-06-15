Эксперт раскрыла тайное значение розовых нарядов Кейт Миддлтон и Елизаветы II

Модный эксперт раскрыла тайное значение одежды розового цвета, в которой королева Елизавета II и герцогиня Кембриджская Кэтрин предстали перед публикой. Ее сообщение приводит Daily Mail.

13 июня правящий монарх встретилась с президентом США Джо Байденом и его женой Джилл в Виндзорском замке. В качестве наряда королева выбрала светло-розовое платье с цветочным принтом и шляпу в тон. Она также надела белые перчатки и туфли на небольшом каблуке.

11 июня супруга принца Уильяма, в свою очередь, посетила вместе с первой леди США школу в Корнуолле, где они пообщались с учителями, учениками и их родителями. Папарацци запечатлели Миддлтон в миди-платье модного дома Alexander McQueen цвета фуксии, которое оформлено ремнем на талии. Стоимость вещи составляет 1125 фунтов стерлингов (113 тысяч рублей).

Отмечается, что, помимо членов королевской семьи, в нарядах розового цвета вышли в свет супруга британского премьер-министра Бориса Джонсона Керри, которую засняли в платье бренда Roksanda, а также жена главы США Джилл Байден — она дополнила свой образ розовым пиджаком из твида.

Елизавета II Фото: Shutterstock / REX

Британская писательница и консультант по цвету Джулс Стендиш (Jules Standish) заявила, что розовый цвет символизирует доброту и сострадание. По ее мнению, общественные деятели появились на мероприятиях в вещах упомянутого оттенка, чтобы показать публике свое «желание двигаться вперед» после трудного года.

«Вдохновляющие нас женщины показали, как можно обыграть самый модный цвет сезона, — пояснила Стендиш. — При этом каждая из них выразила свое послание общественности: ярко-розовый изображает уверенность, жизнерадостность и тягу к веселью, а пастельный оттенок олицетворяет бескорыстного человека, который не любит быть в центре внимания».

В июне 2020 года Джулс Стендиш рассказала о тайном посыле цветов нарядов Кейт Миддлтон. Так, например, выяснилось, что герцогиня чаще всего носит одежду синего цвета. По словам эксперта, данный цвет задает настроение спокойствия, мира и стабильности.