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Джо Байден встретился с Елизаветой II и сравнил ее со своей матерью

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Фото: Alberto Pezzali / Pool / Reuters

Президент США Джо Байден встретился с королевой Великобритании Елизаветой II. Как сообщает CNN, встреча прошла в Виндзорском замке, в котором монарх живет в самоизоляции с ноября 2020 года из-за пандемии COVID-19.

Американский лидер прибыл в летнюю резиденцию королевы вместе со своей супругой Джилл на вертолете из лондонского аэропорта Хитроу после завершения саммита G7. В рамках торжественной церемонии почетный караул произвел во внутреннем дворе Виндзорского замка торжественные залпы, а оркестр исполнил гимн США. После этого почетные гости и Елизавета II отправились на традиционное английское чаепитие.

Встреча двух лидеров длилась 40 минут. По словам Байдена, королева Великобритании интересовалась председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным, с которым американский лидер планирует встретиться 16 июня. Глава США также отметил, что пригласил Елизавету II в Белый дом. «Она была очень любезна. Она напомнила мне мою мать», — отметил он.

Это первая встреча королевы Великобритании в формате один на один с мировым лидером с начала пандемии коронавируса. Джо Байден стал 12-м действующим президентом США, который встретился с королевой Великобритании.

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