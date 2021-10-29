В Германии экс-сотрудника Штази обвинили в шпионаже в пользу России

В Берлине суд признал виновным 56-летнего гражданина Германии виновным в шпионаже в пользу России, пишет Deutsche Welle. Сообщается, что в прошлом у него были «тесные связи» с Министерством государственной безопасности ГДР (Штази).

По данным издания, в 2017 году экс-сотрудник Штази устроился на работу в охранную компанию, занимающуюся проверкой электронных устройств в зданиях немецкого парламента. У обвиняемого имелись чертежи правительственных зданий, которые, как отмечается, не были засекречены, однако не предназначались для общественности.

Мужчина отправил по почте сотруднику Главного управления Генерального штаба Военных сил России диск с чертежами помещений бундестага, однако посылку перехватило федеральное ведомство страны по защите конституции. Он получил два года условного срока, кроме того его обязали выплатить штраф 15 тысяч евро (более 1,2 миллиона рублей).

Ранее стало известно, что окружной суд болгарского города Стара-Загора оставил под арестом россиянина и двух граждан Литвы, подозреваемых в промышленном шпионаже. Сообщается, что речь идет об ученом-оружейнике с мировым именем, члене Российской академии наук Сергее Зоненко, а также его супруге Ольге и сыне Вениамине, у которых литовское гражданство. Зоненко находится в Болгарии уже восемь лет.