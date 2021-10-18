Российский суд рассмотрит вопрос выдачи США осужденного за шпионаж Уилана

В России Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции 8 ноября рассмотрит вопрос о выдаче США осужденного за шпионаж американца Пола Уилана. Об этом в понедельник, 18 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката иностранца Ольгу Карлову.

Пол Уилан, у которого есть гражданство США, Великобритании, Канады и Ирландии, в 2020 году был приговорен к 16 годам лишения свободы, но защита хочет, чтобы он отбывал этот срок на родине. Он был задержан в номере гостиницы «Метрополь» в Москве в конце декабря 2018 года — операцию проводила ФСБ. Уилана обвинили в шпионаже. В настоящее время он отбывает срок в ИК-17 в Мордовии.

Ранее защита уже просила суд рассмотреть вопрос о выдворении Уилана. Но рассмотрение Верховным судом Мордовии вопроса о передаче США осужденного за шпионаж не состоялось. Суд отменил решение о рассмотрении ходатайства, так как нужно больше времени для подготовки к заседанию.

В конце сентября Пол Уилан через адвоката сообщил, что в колонии его избивают сотрудники учреждения. Однако американская сторона изучила видео инцидента и не нашла в нем чего-либо противозаконного.