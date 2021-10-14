Минюст потребовал лишить адвокатского статуса покинувшего Россию Ивана Павлова

Минюст направил представление в Адвокатскую палату Санкт-Петербурга о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката Ивана Павлова, вынужденно покинувшего Россию. Об этом сам защитник заявил в Telegram-канале.

В документе, цель которого лишение статуса адвоката, говорится о поступивших в министерство сведениях о нарушении Павловым норм федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» и Кодекса профессиональной этики адвоката.

«Ни для кого не секрет, что меня преследуют исключительно за мою профессиональную деятельность», — уверен юрист, добавляя, что совесть у него чиста. Павлов считает, что «это атака на профессиональное сообщество и на свободу слова» в целом.

7 сентября адвокат, защищающий советника главы «Роскосмоса» и журналиста Ивана Сафронова, заявил о вынужденном отъезде из страны. Павлов переехал в Грузию, так как в России он не может заниматься своей профессиональной деятельностью в связи с уголовным преследованием российскими следственными органами.

Сотрудники ФСБ задержали Павлова 30 апреля. Его обвинили по статье 310 («Разглашение данных предварительного расследования») УК РФ. В Следственном комитете России заявили, что он без согласия следователя передал газете «Ведомости» копию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого. Павлову избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему нельзя общаться со свидетелями, пользоваться средствами связи и интернетом.

Адвокат известен тем, что защищал Сафронова и топ-менеджера «Интер РАО» Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже. Павлов специализируется на делах о госизменах.