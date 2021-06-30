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Арест Сафронова по делу о госизмене продлен до осени

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Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Мосгорсуд решил продлить срок ареста советнику главы «Роскосмоса», журналисту Ивану Сафронову, проходящему по делу о госизмене. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом, было удовлетворено ходатайство следствия. Сафронов останется под стражей до 7 октября.

Защита представила суду 230 поручительств за обвиняемого, заявил адвокат Иван Павлов, руководящий «Командой 29», передает Telegram-канал организации.

По его словам, следствие ФСБ так и не предоставило никаких доказательств вины Сафронова, притом что он уже год находится под стражей. Расследование дела о госизмене может продлиться еще пять месяцев. Адвокат Евгений Смирнов сообщил, что Сафронов бодр, весел и продолжает заниматься журналистикой даже в СИЗО.

Защита обжалует продление срока ареста в апелляционной инстанции.

Сафронова задержали и поместили под стражу 7 июля 2020 года. Ему вменяют передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности спецслужбе НАТО. По версии следствия, он передал спецслужбам Чехии секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Журналист своей вины не признает.

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