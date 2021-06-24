ФСБ предложила Сафронову признать вину в госизмене за звонок матери

Следователь ФСБ предложил обвиняемому в госизмене советнику главы «Роскосмоса» и журналисту Ивану Сафронову сотрудничество в обмен на звонок матери. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Дмитрий Катчев.

По его словам, руководитель следственной группы Александр Чабан предложил журналисту позвонить матери, которую он не видел год с момента ареста. В обмен Сафронов должен пойти на сотрудничество со следствием и признать свою вину. Адвокат отметил, что его подзащитный отказался от этого предложения. По его словам, предварительное следствие затягивается и о его завершении речи пока не идет.

Сафронову запрещали разговаривать с матерью. Следователи считали, что телефонные переговоры могут быть использованы им «для скрытого обмена информацией, выполнения иных разведывательных заданий иностранной спецслужбы, направленных против безопасности РФ и для противодействия следствию».

Сафронова задержали и поместили под стражу 7 июля 2020 года. Ему вменяют передачу секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и оборонной промышленности спецслужбе НАТО. По версии следствия, он передал спецслужбам Чехии секретные данные о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности вооруженных сил России на Ближнем Востоке. Журналист своей вины не признает.