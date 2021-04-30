В Кремле высказались по поводу задержания ФСБ адвоката Павлова

В Кремле знают о задержании сотрудниками ФСБ адвоката, главы правозащитного объединения журналистов и юристов «Команда 29» Ивана Павлова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Нам известно об этом из сообщений СМИ, но мы не следим, потому что мы не обладаем информацией», — высказался Песков.

Он также уточнил, что в Кремле не владеют данными по поводу причин и обстоятельств задержания. «Это не наша прерогатива», — заключил пресс-секретарь президента.

Ранее стало известно, что обыски и задержание Павлова связаны с уголовным делом о госизмене, в котором фигурирует советник главы «Роскосмоса» и бывший журналист Иван Сафронов. Защитника подозревают в разглашении данных предварительного расследования. Он без согласия следователя передал журналистам газеты «Ведомости» копию постановления о привлечении Сафронова в качестве обвиняемого и разместил документ в интернете.

О задержании Павлова стало известно ранее 30 апреля. Также ФСБ провела обыск в номере московской гостиницы, где он остановился, у IT-специалиста «Команды 29» Игоря Дорфмана в Санкт-Петербурге и местном офисе организации.

Павлов защищает в суде бывшего журналиста издания «Коммерсантъ» Сафронова, которого обвиняют в госизмене. 30 апреля Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста обвиняемому, несмотря на задержание его защитника.

Павлов также представляет интересы Фонда борьбы с коррупцией (_ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента_), который прокуратура потребовала признать экстремистской организацией. Одним из его подзащитных был 77-летний ученый Виктор Кудрявцев, которого ФСБ обвиняла в госизмене. Он скончался 29 апреля от болезни, о чем Павлов сообщил на своей странице в Facebook.