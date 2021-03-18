Следователя по делу обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова дважды повысили

Следователя Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александра Чабана, который занимается делом о госизмене бывшего советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова повысили в должности и звании. Об этом в четверг, 18 марта, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката обвиняемого Ивана Павлова.

Павлов отметил быстрый карьерный рост сотрудника ФСБ — тот сменил звание подполковника на полковника и стал старшим следователем по особо важным делам.

Ранее 18 марта Московский городской суд счел законным решение Лефортовского суда Москвы о продлении ареста Сафронова до 7 мая.

Ивана Сафронова задержали 7 июля 2020 года. Срок его ареста продлен до 7 мая 2021 года. Защита обвиняемого подала жалобу на это решение. По данным ФСБ, Сафронова завербовал чешский журналист Мартин Лариш. По версии спецслужб, в 2017 году Сафронов передал представителям разведки Чехии секретные данные о «военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и деятельности Вооруженных сил России на Ближнем Востоке». Защита обвиняемого подчеркивает, что до сих пор не получила никаких подробностей уголовного дела.