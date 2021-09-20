Стал известен повод для обвинения российского ученого в госизмене

Поводом для обвинения в государственной измене российского профессора и сотрудника Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского (ЦАГИ) Валерия Голубкина стало его участие в международном проекте с европейским институтом HEXAFLY-INT. Об этом рассказал адвокат ученого Иван Павлов, передает ТАСС.

Правозащитник отметил, что, по версии следствия, ученый в 2018 году передавал отчеты о своей работе координатору проекта гиперзвукового лайнера HEXAFLY-INT (High-SpeedEXperimental FLY Vehicles) Йохану Стиланту.

«Сам он не занимался сбором информации для этих отчетов, а лишь помогал оформлять их. Защита считает, что вины Голубкина в передаче отчетов нет, поскольку он действовал, выполняя распоряжение своего непосредственного руководителя», — сказал адвокат, подчеркнув, что сведения в отчетах имели отношение исключительно к международному проекту.

Павлов подчеркнул, что защита настаивает на том, что в действиях Голубкина отсутствует состав преступления. Он также повторил, что сам ученый свою вину не признает.

Ранее сообщалось, что Голубкин был задержан и арестован в апреле 2021 года, ему предъявили обвинения в госизмене. Он оказался коллегой обвиненного в госизмене физика Анатолия Губанова. Губанов и Голубкин были соавторами научной статьи о сверхзвуковых скоростях. Губанова заподозрили в передаче за рубеж секретных разработок в авиационной промышленности. По статье 275 УК РФ ему грозит до 20 лет колонии. Отмечалось, что уголовные дела профессоров не связаны между собой.

Валерий Голубкин был преподавателем на кафедре теоретической и прикладной аэрогидромеханики Московского физико-технического института. Среди его научных интересов — гиперзвуковое обтекание элементов летательных аппаратов, оптимизация аэродинамических форм, генетические алгоритмы.