В Крыму вынесли приговор шпиону за передачу гостайны иностранцу

Верховный суд Крыма приговорил к 12 годам лишения свободы гражданина, который передал сведения, составляющие гостайну, представителю иностранного государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Подсудимый признан виновным в шпионаже. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Процесс проходил в закрытом режиме из-за грифа «Секретно» на материалах дела.

Другие подробности, а также фамилия и имя осужденного не сообщается.

23 августа ФСБ сообщила о поимке в Туле гражданина Украины, который занимался сбором секретных сведений о новейших образцах российского вооружения. Мужчина пытался завербовать работников-секретоносителей оборонных предприятий. Он задержан с поличным при получении данных о перспективных разработках стрелкового вооружения и технической документации, составляющих государственную тайну.