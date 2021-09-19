Осужденный за шпионаж в России Уилан сообщил об ударившем его сотруднике колонии

Осужденный в России за шпионаж Пол Уилан пожаловался на ударившего его сотрудника ФСИН

Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан пожаловался родственникам на сотрудника колонии, который его ударил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Ольгу Карлову.

По ее словам, Уилан позвонил родителям и рассказал, что сотрудник из младшего состава исправительного учреждения ударил его. Сообщить о деталях произошедшего заключенный не успел. Юрист добавила, что об инциденте она узнала от брата Уилана, который ей позвонил. «Пока у меня нет информации, отразился ли конфликт на здоровье Уилана, из-за чего он произошел», — добавила Карлова.

Тем не менее юрист сразу обратилась в Генпрокуратуру и ФСИН.

Она отметила, что американец каждый раз пишет заявку на звонок адвокату, но не всегда получает на него разрешение.

Ранее сообщалось, что вопросом передачи США осужденного Пола Уилана займется Министерство юстиции России. Там должны заняться сбором информации в соответствии с нормами международного договора и согласовать вопрос с американскими властями.

Защита американца обратилась в мордовский суд с ходатайством отправить его в США для отбытия наказания за шпионаж.

Гражданина США и Великобритании Пола Уилана задержали сотрудники ФСБ в Москве 28 декабря 2018 года. У него нашли флешку с данными, составляющими государственную тайну. Защита настаивала, что на ней были его личные сведения об отдыхе в России в прошлые визиты. В отношении Уилана возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

4 августа 2020 года вступил в законную силу приговор Мосгорсуда, который назначил Уилану 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Наказание он отбывает в мордовской колонии.