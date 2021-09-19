Силовые структуры
 
Последние новости
Синоптик раскрыл масштаб надвигающегося на Москву ливня 
Явка на выборах в Госдуму превысила 45 процентов
Пьяный арбитр погнался за шайбой и упал во время хоккейного матча
На белорусско-польской границе обнаружили труп женщины
МВД оценило серьезность нарушений на выборах
Бедным туристам захотели запретить въезд на Бали
Кардиолог назвал самых уязвимых для сердечно-сосудистых заболеваний людей
Навальный не смог проголосовать на выборах в Госдуму
Вирусолог назвал неуязвимую перед COVID-19 категорию людей
Новости партнеров
Прослушать новость

Осужденный за шпионаж в России Уилан сообщил об ударившем его сотруднике колонии

Осужденный в России за шпионаж Пол Уилан пожаловался на ударившего его сотрудника ФСИН
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Осужденный в России за шпионаж американец Пол Уилан пожаловался родственникам на сотрудника колонии, который его ударил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Ольгу Карлову.

По ее словам, Уилан позвонил родителям и рассказал, что сотрудник из младшего состава исправительного учреждения ударил его. Сообщить о деталях произошедшего заключенный не успел. Юрист добавила, что об инциденте она узнала от брата Уилана, который ей позвонил. «Пока у меня нет информации, отразился ли конфликт на здоровье Уилана, из-за чего он произошел», — добавила Карлова.

Тем не менее юрист сразу обратилась в Генпрокуратуру и ФСИН.

Она отметила, что американец каждый раз пишет заявку на звонок адвокату, но не всегда получает на него разрешение.

Ранее сообщалось, что вопросом передачи США осужденного Пола Уилана займется Министерство юстиции России. Там должны заняться сбором информации в соответствии с нормами международного договора и согласовать вопрос с американскими властями.

Защита американца обратилась в мордовский суд с ходатайством отправить его в США для отбытия наказания за шпионаж.

Гражданина США и Великобритании Пола Уилана задержали сотрудники ФСБ в Москве 28 декабря 2018 года. У него нашли флешку с данными, составляющими государственную тайну. Защита настаивала, что на ней были его личные сведения об отдыхе в России в прошлые визиты. В отношении Уилана возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

4 августа 2020 года вступил в законную силу приговор Мосгорсуда, который назначил Уилану 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Наказание он отбывает в мордовской колонии.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Вопрос о передаче США осужденного за шпионаж в России Уилана решит Минюст
Мордовский суд отменил рассмотрение вопроса о передаче США осужденного Уилана
Мордовский суд попросили выдворить в США осужденного за шпионаж в России Уилана
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:03 2 сентября

«Про Фишера слышали? Это я»

25 лет назад в России провели последнюю смертную казнь. В Москве расстреляли убийцу 11 детей
16:0016 сентября

Четверо россиян попали под подозрение по делу о нападении на полицию в Лисках

15:1716 сентября

Подозреваемый в убийстве школьницы в Орловской области оказался без судимостей

14:4016 сентября

ФСБ задержала главного врача российской клиники за незаконный въезд мигрантов

Силовые структуры00:0225 мая

«Я работал не за награды».

Российский полицейский раскрыл самые сложные дела. Почему теперь его хотят отправить в тюрьму?
13:5016 сентября

Осужденный за жестокое убийство сбежал из российской колонии

13:3216 сентября

Напавший на отдел полиции в Лисках устроил перестрелку в Россоши

13:2116 сентября

Напавшего на полицейских под Воронежем заподозрили в попытке бегства на Донбасс

Силовые структуры00:0114 июня

«Дай мне, Керя, финку»

Почему обычный финский нож полюбили советские бандиты и сотрудники НКВД
12:2516 сентября

На совершившего нападение на отдел полиции в Лисках разослали ориентировку

12:0316 сентября

Появилось видео нападения вооруженного мужчины на отдел полиции в Лисках

11:4816 сентября

Восстановлена картина убийства семьи напавшим на полицейских под Воронежем

Россия
Песков выиграл десять тысяч баллов в розыгрыше на выборах в Госдуму
Очень странные дела.
Арбуз, ядовитое вино и таллий в кулере: самые загадочные случаи отравлений в истории СССР и России
Вячеслав Фетисов оценил организацию выборов в Подмосковье
В России начались трехдневные выборы.
Новый состав Госдумы, губернаторы и местная власть: за кого голосуют россияне?
Подведены итоги двух дней голосования в Подмосковье
Выборы-2021.
Главное о трехдневном голосовании в России
Собянин прокомментировал рост заболеваемости COVID-19 в Москве
Все материалы
Мир
«Маневры за спиной Москвы»
США покидают Ближний Восток. Почему это не поможет России усилить свои позиции в Сирии
США, Британия и Австралия объединились в военный блок.
Какие задачи будет решать новый альянс?
Все материалы
Бывший СССР
Столкновение активистов политической партии «Национальный корпус» (запрещена на территории России) с полициейРадикальная зачистка.
Украина решила избавиться от националистов. Почему стране больше не нужна главная сила Майдана?
«Мы можем быстро решить все вопросы»
Лукашенко согласился на интеграцию с Россией. Каким будет Союзное государство?
«Все помнят, что они творили в 1990-х»
Талибы получили полную власть в Афганистане. Чем это угрожает всей Средней Азии?
Все материалы
Экономика
Мир нашел способ спасти Афганистан
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Brexit поставил под угрозу сотрудничество США и Великобритании
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
В Сбере обсудили внедрение гибких адаптивных практик и Agile-трансформацию
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Россиян пустят через антиотмывочную систему ЦБ
Все материалы
Силовые структуры
На совершившего нападение на отдел полиции в Лисках разослали ориентировку
Архивное фотоВооруженный мужчина напал на отдел полиции в Воронежской области.
Налетчик ранил полицейского и скрылся
Появилось видео нападения вооруженного мужчины на отдел полиции в Лисках
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Восстановлена картина убийства семьи напавшим на полицейских под Воронежем
«Надо стать зубастым»
Бандиты из Татарстана совершили десятки убийств. Как ликвидировали самую жестокую ОПГ России?
«У людей накипело»
Что происходит в подмосковном поселке, где местные решили изгнать мигрантов после жестокого убийства
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Сергей Карасев«Рубцы на сердце от таких ошибок»
Лучший российский арбитр о любимых игроках, обидных словах и трудностях своей работы
Даниил МедведевДаниил Медведев выиграл US Open.
В финале он разгромил легендарного серба Новака Джоковича
Анна Щербакова«Мы идем побеждать»
Щербакова, Валиева и Трусова показали новые программы. Кто станет фаворитом олимпийского сезона?
«Это был шок для всех»
Десять лет назад погибла команда ярославского «Локомотива». Как трагедия изменила жизнь города?
Все материалы
Культура
Группа Placebo впервые за пять лет выпустила песню
Призрачно все.
В прокат вышел самый дикий боевик в карьере Николаса Кейджа. Почему от него невозможно оторваться?
Моргенштерн поделился подробностями об отношениях с супругой
Песок сыплется.
В прокат вышла очень дорогая и очень пафосная «Дюна» Дени Вильнева. Что с ней не так?
Умерла звезда мюзиклов золотого века Голливуда Джейн Пауэлл
«Это история смерти моей мамы»
Герман-младший о показанном в Каннах «Деле», раздраженных либералах и семейной трагедии
Егор Крид удалит свой блог с почти шестью миллионами подписчиков
Все материалы
Интернет и СМИ
Малахов вспомнил о расплакавшейся из-за Павла Воли Памеле Андерсон
Доктор Мясников призвал россиян потеть хотя бы один раз в день
«Плачу от счастья»
Американку предали друзья. В ответ она решила подружить весь мир и стала звездой TikTok
Мужчина узнал правду о невесте за неделю до свадьбы и захотел отменить праздник
Интернет-чума XXI века.
«Яндекс» пережил крупнейшую кибератаку в истории. Что за ней стоит и почему россияне в опасности?
Стало известно о назначенном Дмитрию Киселеву лечении
Империя лжи.
WhatsApp обещал пользователям секретность, но всех обманул. Переписки миллиардов людей оказались под угрозой
Все материалы
Ценности
«Мне очень, очень жаль»
Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде
«Очень горячая штучка»
Как любимица мужчин стала премьер-министром и купалась в роскоши, пока ее мать голодала
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Акула набросилась на 16-летнего подростка и попала на видео
Фантастические твари.
Милые с виду животные способны навредить целым континентам. Почему в этом виноваты люди?
Мужчина нашел торчащие из столетней могилы волосы
«Сначала было очень больно»
История россиянина, который вмораживает себя в лед и прыгает голым с самолета
Пес Лукашенко улегся на столе в резиденции президента Таджикистана
Французский коллекционер вин Мишель-Жак ШассейЖизнь за бутылку.
Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
Прятавший 11 лет возлюбленную в доме родителей мужчина женился на ней
Все материалы
Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники АвтоВАЗа
Классические автомобили ралли «Ночная Москва»
Редкий Ford, похожий на Willys, Porsche с опечаткой и другие раритеты
Toyota остановит выпуск Land Cruiser 300, несмотря на ажиотажный спрос
Видео: ГАЗ Соболь — VIP-автобус на минималках
Его имя теперь пишут латиницей и это «мультивэн» среди Газелей
В России серьезно подорожали автомобили Hyundai
29 лучших вседорожников России: посмотрите их все
Народное, экспертное и блогерское жюри выбрали лучшие модели
General Motors выпустит дизель V8 с рекордными характеристиками
Все материалы
Среда обитания
Африка вступила в борьбу за спасение планеты
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Появился способ сделать строительство безопасным для планеты
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
В четверти регионов России стартовал отопительный сезон
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
Глава «Газпром нефти» оценил будущее нефтегазовой отрасли
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Город мертвых, русская Исландия и кавказская сказка:
чем удивляют самые необычные деревни России
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Вам нужно почистить внутренние энергии!»
Веселые монахи, горящая вода и чудо-дерево: чем способна удивить Калмыкия?
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
«Поначалу вздрагивало сердце»
История россиянина, рискнувшего пробежать через всю Россию. Что ему пришлось пережить?
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
В Казани за лето благоустроили микрорайон
Все материалы