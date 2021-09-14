Вопрос о передаче США осужденного за шпионаж в России Уилана решит Минюст

Верховный суд Мордовии переадресовал Министерству юстиции России вопрос о передаче США осужденного за шпионаж американца Пола Уилана. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Ходатайство защиты иностранца о его выдворении из России судьей оставлено без рассмотрения. Это прошение направлено в Минюст для сбора информации в соответствии с нормами международного договора и предварительного согласования вопроса с американскими властями о передаче осужденного.

8 сентября стало известно, что судебное заседание по Уилану, назначенное на 27 сентября, было отменено. Защита американца обратилась в мордовский суд с ходатайством отправить его в США для отбытия наказания за шпионаж.

Гражданина США и Великобритании Пола Уилана задержали сотрудники ФСБ в Москве 28 декабря 2018 года. У него нашли флешку с данными, составляющими государственную тайну. Защита настаивала, что на ней были его личные сведения об отдыхе в России в прошлые визиты. В отношении Уилана возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

4 августа 2020 года вступил в законную силу приговор Мосгорсуда, который назначил Уилану 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Наказание он отбывает в мордовской колонии.