Мосгорсуд рассмотрит прошение осужденного за шпионаж в России американца

Адвокаты гражданина США Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, направили в Мосгорсуд ходатайство о его выдворении на родину для отбытия наказания. Об этом «Интерфаксу» сообщили защитники американца Владимир Жеребенков и Ольга Карлова.

Канцелярия суда зарегистрировала прошение юристов, отмечает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда. Там отказались сообщить подробности предстоящих слушаний, указав на имеющийся на материалах дела гриф «секретно». Когда ходатайство будет рассмотрено пока неизвестно.

Уилан намерен лично участвовать в судебном заседании. Его адвокат Ольга Карлова надеется, что прошение будет удовлетворено. Успех зависит от воли двух государств, считает она, отмечая, что если между Россией и США есть договоренность, то суд оформит ее в своем решении.

Адвокат указала на отсутствие связи с подзащитным, в связи с чем подана жалоба в Генпрокуратуру России с требованием к руководству колонии, где отбывает наказание Уилан, обеспечить с ним телефонную связь.

Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. У него нашли флешку с данными, составляющими государственную тайну. Защита настаивала, что на ней были его личные сведения об отдыхе в России в прошлые визиты. 4 августа 2020 года вступил в законную силу приговор Мосгорсуда, который назначил Уилану 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.