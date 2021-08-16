Защита осужденного за шпионаж в России американца попросит о его переводе в США

Защита гражданина США Пола Уилана, осужденного за шпионаж в России, намерена подать в Мосгорсуд ходатайство о его переводе в американскую тюрьму для отбытия дальнейшего наказания. Об этом ТАСС сообщила адвокат Ольга Карлова.

Она надеется, что прошение будет удовлетворено. Успех зависит от воли двух государств. Защитник указала, если между Россией и США есть договоренность, то суд оформит ее в своем решении.

Адвокат указала на отсутствие связи с подзащитным, в связи с чем подана жалоба в Генпрокуратуру России с требованием к руководству колонии, где отбывает наказание Уилан, обеспечить с ним телефонную связь.

8 августа сообщалось, что Пола Уилана (Paul Whelan) освободили из ШИЗО (штрафного изолятора) в российской колонии.

Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. У него нашли флешку с данными, составляющими государственную тайну. Защита настаивала, что на ней были его личные сведения об отдыхе в России в прошлые визиты. 4 августа 2020 года вступил в законную силу приговор Мосгорсуда, который назначил Уилану 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.