Обнародован подготовленный к встрече Путина с Байденом документ ФСИН

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) перед встречей президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом передала в МИД список из 17 американских граждан, находящихся в российских колониях или СИЗО. Документ оказался в распоряжении RT.

Восемь человек из списка имеют также гражданство России, еще один — гражданство Армении. Восемь американцев находятся в СИЗО, так как в отношении них все еще проводят следственные действия, либо приговор не вступил в законную силу. Девять человек отбывают наказание в колониях.

В 2016 году 47-летний гражданин США Джеймс Винсент Вилгус был задержан в Москве по подозрению в домогательствах к 11-летней девочке в лифте жилого дома. Следствие установило, что Вилгус причастен еще к трем аналогичным преступлениям в столице. Его приговорили к 12,5 года колонии, он отбывает наказание в мордовской ИК-17.

В той же колонии отбывают сроки бывший американский пехотинец Пол Уилан (16 лет) и блюзовый музыкант Ствалли Томас Хауард (11 лет). Уилана заподозрили в сборе секретных данных и попытке вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Ствалли обвинили в сбыте наркотических веществ — он оборудовал оранжерею для выращивания конопли в своей съемной квартире.

Четверо из восьми американцев, имеющих российские паспорта, обвиняются или отбывают наказание за мошенничество. Среди них создатель крупной финансовой пирамиды «РОСТ» Вадим Еникеев, предприниматель из Приморья Алексей Сорокин, глава ОБУ «Сахалинское агентство проектов развития» Тимур Соловьев и Борис Никитин, дело в отношении которого пока расследуется.

Остальные заключенные обвиняются, либо отбывают наказание за разбой, наркотики, коррупцию, порнографию и педофилию.

Встреча Путина с Байденом прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла-Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов, в числе обсуждаемых тем также был обмен заключенными между странами. По словам Путина, американский коллега поднял этот вопрос применительно к американским гражданам, находящимся в местах лишения свободы в России.