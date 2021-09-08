Мордовский суд отменил рассмотрение вопроса о передаче США осужденного Уилана

Рассмотрение Верховным судом Мордовии вопроса о передаче США осужденного за шпионаж в России Пола Уилана не состоится. Суд отменил решение о рассмотрении ходатайства 27 сентября. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Карлова.

Она уточнила, что из суда позвонили и сообщили о решении отменить рассмотрение, так как к заседанию необходимо подготовиться. Дата будет назначена позже.

Ранее, 2 сентября, защита Пола Уилана попросила мордовский суд выдворить его в США. В настоящее время он отбывает наказание в мордовской колонии.

В августе сообщалось, что адвокаты Уилана направили ходатайство о его выдворении на родину в Мосгорсуд. Ольга Карлова указала на отсутствие связи с подзащитным, в связи с чем подана жалоба в Генпрокуратуру России с требованием к руководству колонии, где Уилан отбывает наказание, обеспечить с ним телефонную связь.

Гражданина США и Великобритании Пола Уилана задержали сотрудники ФСБ в Москве 28 декабря 2018 года. У него нашли флешку с данными, составляющими государственную тайну. Защита настаивала, что на ней были его личные сведения об отдыхе в России в прошлые визиты. В отношении Уилана возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

4 августа 2020 года вступил в законную силу приговор Мосгорсуда, который назначил Уилану 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.