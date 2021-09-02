Мордовский суд попросили выдворить в США осужденного за шпионаж в России Уилана

Защита осужденного в России за шпионаж Уилана попросила мордовский суд выдворить его в США

Защита американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж в России, подала в Верховный суд Мордовии ходатайство о его выдворении в США для отбытия наказания. Об этом «Интерфакс» сообщил адвокат Владимир Жеребенков.

По его словам, рассмотрение ходатайства может занять несколько месяцев, так как суд в Мордовии будет запрашивать материалы дела из Москвы.

В настоящее время Уилан отбывает наказание в мордовской колонии. Защита попросит суд, чтобы американец лично присутствовал на рассмотрении ходатайства.

Также Жеребенков отметил, что при рассмотрении обращения защиты заседание суда пройдет в закрытом режиме: материалы дела содержат гриф «секретно».

В ходатайстве защиты отмечается, что отбывающий наказание в России Уилан «лишен возможности сохранения и установления социальных и семейных связей». К тому же в мордовской колонии с трудом оказывается медицинская помощь при лечении хронических заболеваний и оказании стоматологических услуг.

В частности, Уилан был контужен на войне в Ираке, он плохо слышит, и ему сложно описать возникшие осложнения.

По мнению защиты, Уилан не может осуществлять свои права наравне с гражданами РФ, и это приводит к нарушению гуманитарных прав. Его депортация в США восстановит права.

Ранее сообщалось, что адвокаты Уилана направили в Мосгорсуд ходатайство о его выдворении на родину для отбытия наказания. Адвокат Ольга Карлова указала на отсутствие связи с подзащитным, в связи с чем подана жалоба в Генпрокуратуру России с требованием к руководству колонии, где отбывает наказание Уилан, обеспечить с ним телефонную связь.

Пола Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года. У него нашли флешку с данными, составляющими государственную тайну. Защита настаивала, что на ней были его личные сведения об отдыхе в России в прошлые визиты.

4 августа 2020 года вступил в законную силу приговор Мосгорсуда, который назначил Уилану 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.