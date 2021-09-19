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Во ФСИН прокомментировали жалобу американца Уилана на избиение в колонии

УФСИН Мордовии: информация об избиении Уилана в колонии не соответствует действительности
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Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Информация о том, что американца Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж, ударили в мордовской колонии, не соответствует действительности. Так жалобу Уилана прокомментировали в республиканском УФСИН, передает ТАСС.

«Информация о том, что осужденного Пола Уилана якобы кто-то ударил в здании администрации исправительной колонии, не соответствует действительности и является провокацией», — заявили там.

В УФСИН отметили, что все время пребывания Уилана в административном здании колонии записано на видео. «Штаб исправительного учреждения данный гражданин посетил, чтобы воспользоваться законным правом позвонить по телефону, который сотрудники ему любезно предоставили», — объяснили в управлении, добавив, что соответствующие видеозаписи будут переданы в соответствующие органы для экспертизы действий сотрудников колонии и осужденного.

О том, что Уилана ударили в мордовской колонии, сообщила адвокат Ольга Карлова. По ее словам, американец позвонил родителям и рассказал, что сотрудник из младшего состава исправительного учреждения ударил его. Сообщить о деталях произошедшего заключенный не успел.

Гражданина США и Великобритании Пола Уилана задержали сотрудники ФСБ в Москве 28 декабря 2018 года. У него нашли флешку с данными, составляющими государственную тайну. Защита настаивала, что на ней были его личные сведения об отдыхе в России в прошлые визиты. В отношении Уилана возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

4 августа 2020 года вступил в законную силу приговор Мосгорсуда, который назначил Уилану 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Наказание он отбывает в мордовской колонии.

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