Раскрыты детали вынесенного в Крыму приговора шпиону

ТАСС: за шпионаж в Крыму осужден украинец из разведки, им помогала россиянка

Верховный суд Крыма осудил на 12 лет лишения свободы гражданина Украины за шпионаж. Детали вынесенного приговора раскрыты ТАСС источником в правоохранительных органах.

Мужчина признан виновным в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю иностранного государства. Речь идет о 61-летнем украинце Константине Ширинге, уточняет РБК со ссылкой на Крымскую правозащитную группу (КПГ). Он не признал свою вину, настаивая, что его оговорили.

Ширинга задержали сотрудники ФСБ в Крыму 15 апреля 2020 года. По данным спецслужб, он входил в состав действовавшей на полуострове группы агентов Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР), которую курировал начальник подразделения, дислоцированного в Херсоне, полковник Олег Ахмедов. Украинцам помогала российская военнослужащая, которая, по данным ФСБ, с 2017 по 2018 год выдала ГУР доступные ей по службе секретные сведения. За это ее обвинили в госизмене.

Ранее 15 октября сообщалось, что Верховный суд Крыма вынес приговор иностранцу за шпионаж.