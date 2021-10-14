В США признали недействительной жалобу Уилана на избиения в колонии

Брат осужденного за шпионаж Уилана: в США признали, что американца не избивали в колонии

Дипломаты из США пришли к выводу, что американца Пола Уилана, осужденного за шпионаж, не избивали в российской колонии. Об этом рассказал брат Уилана Дэвид в письме, поступившем в распоряжение РИА Новости.

«Сотрудники посольства США посмотрели видеозапись стычки. Они не увидели ничего, что вызвало бы у них обеспокоенность», — отметил он. Американские дипломаты признали, что стычка стала результатом недопонимания между Уиланом и сотрудником колонии. Однако они также настояли на том, что произошедшее неуместно.

О том, что Уилана избили в мордовской колонии, сообщила адвокат Ольга Карлова в конце сентября. По ее словам, американец позвонил родителям и рассказал, что сотрудник из младшего состава исправительного учреждения ударил его. Сообщить о деталях произошедшего заключенный не успел. В республиканском УФСИН опровергли эти обвинения.

Сотрудники ФСБ в Москве еще 28 декабря 2018 года. У него нашли флешку с данными, составляющими государственную тайну. Защита настаивала, что на ней были его личные сведения об отдыхе в России в прошлые визиты. В отношении Уилана возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

