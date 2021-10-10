Суд в Болгарии оставил под арестом подозреваемого в шпионаже россиянина

«Монитор»: суд в Болгарии оставил под арестом ученого из России Зоненко по делу о шпионаже

Окружной суд болгарского города Стара-Загора оставил под арестом россиянина и двух граждан Литвы, подозреваемых в промышленном шпионаже. Об этом сообщает издание «Монитор».

По данным издания, речь идет об ученом-оружейнике с мировым именем, члене Российской академии наук Сергее Зоненко, а также его супруге Ольге и сыне Вениамине, у которых литовское гражданство. Зоненко находится в Болгарии уже восемь лет, он занимался разработками в области боеприпасов и работал на заводе «Арсенал», где руководил направлением «кумулятивные боеприпасы».

Адвокат добивался изменения меры пресечения на домашний арест или подписку о невыезде, однако подозреваемые по делу остались под стражей, как пишет издание, чтобы они «не смогли скрыть или уничтожить улики».

Ранее в полиции Стара-Загора сообщили о задержании о задержании 60-летнего россиянина, а также 24-летнего гражданина Литвы и его 59-летней соотечественницы. Отмечается, что все трое работали на военном заводе «Арсенал». Их задержали на границе с Грецией после того, как стало известно, что с завода пропала документация и некоторые изделия.

В марте болгарская прокуратура сообщила, что шесть сотрудников Министерства обороны Болгарии и военной разведки задержаны по подозрению в шпионаже в пользу России. Позже суд постановил поместить всех обвиняемых под стражу.

До этого, в январе, прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о шпионаже. Было установлено, что один из них с 2017 года занимался шпионской деятельностью, собирая информацию об избирательном процессе в Болгарии, а другой с 2018-го собирал информацию, представляющую собой государственную и служебную тайну в области энергетики.