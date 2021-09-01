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Немецкого охранника обвинили в шпионаже на Россию

France 24: немца обвинили в шпионаже за передачу России плана здания парламента Германии
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Фото: Hoch3media / Unsplash

Сотрудника охранной компании в Германии обвинили в шпионаже на Россию. Об этом сообщает издание France 24.

Суд предъявил обвинения 56-летнему Йенсу Ф. за предполагаемую передачу планов зданий немецкого парламента военному атташе российского посольства в 2017 году. Прокурор Франк Ступпи (Frank Stuppi) утверждает, что немец передал российской стороне диск с 300 планами зданий, используемых Бундестагом.

Немецкие власти предполагают, что военный атташе посольства России был сотрудником разведки. При этом у охранной компании, в которой работал обвиняемый гражданин, был заключен контракт с Бундестагом. Ранее Йенс Ф. проходил военную службу в армии бывшей коммунистической Восточной Германии.

11 августа Генеральная прокуратора Германии сообщила, что сотрудники Федерального управления уголовной полиции задержали 57-летнего британца по имени Дэвид С. в Потсдаме по подозрению в шпионаже на Москву. В квартире предполагаемого российского шпиона, задержанного в Германии, нашли множество связанных с Россией предметов — книги, форму и символику.

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