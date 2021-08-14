Раскрыты подробности о подозреваемом в шпионаже на Россию британце

Британцу Дэвиду Смиту предрекли до 10 лет тюрьмы за шпионаж в пользу России

Британцу Дэвиду Смиту, которого подозревают в шпионаже в пользу России, грозить до 10 лет тюрьмы. Такие подробности раскрывает РИА Новости.

По его данным, такой срок тюремного заключения предрекли британцу «в случае осуждения».

Также утверждается, что Смит был в браке с украинкой Светланой Макогоновой, которая, предположительно, родом из Одессы. Они поженились в шотландском городе Эр в 2002 году, после чего переехали в английский Кроли, а затем — в Германию. в связи с финансовыми проблемами. В феврале 2020 года Макогонова якобы внезапно ушла от британца.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас прокомментировал заявления о британском агенте, сотрудничавшем с Россией, и заявил, что будет всячески поддерживать расследование. По его словам, он пока не контактировал с коллегами из Великобритании по поводу поимки предполагаемого преступника.

11 августа Генеральная прокуратора Германии сообщила, что сотрудники Федерального управления уголовной полиции задержали 57-летнего британца в Потсдаме. Скотленд-Ярд подтвердил эту информацию. Скотленд-Ярд подтвердил эту информацию.