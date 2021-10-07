Граждан России и Литвы задержали в Болгарии по подозрению в шпионаже

Один гражданин России и двое граждан Литвы задержаны на территории Болгарии по подозрению в промышленном шпионаже. Об этом в четверг, 7 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на местную полицию.

Как уточнили в пресс-центре областной дирекции полиции Стара-Загора, речь идет о 60-летнем россиянине, а также о 24-летнем гражданине Литвы и его 59-летней соотечественнице. Отмечается, что все трое работали на военном заводе «Арсенал». Их задержали на границе с Грецией после того, как стало известно, что с завода пропала документация и некоторые изделия.

При этом в консульстве России в Болгарии агентству заявили, что на данный момент официальной информации о задержании россиянина нет.

В марте болгарская прокуратура сообщила, что шесть сотрудников Министерства обороны Болгарии и военной разведки задержаны по подозрению в шпионаже в пользу России. Позже суд постановил поместить всех обвиняемых под стражу.

До этого, в январе, прокуратура Болгарии возбудила досудебные расследования против двух российских дипломатов по делу о шпионаже. Было установлено, что один из них с 2017 года занимался шпионской деятельностью, собирая информацию об избирательном процессе в Болгарии, а другой с 2018-го собирал информацию, представляющую собой государственную и служебную тайну в области энергетики.