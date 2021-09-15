Суд Швеции вынес приговор шпионившему на Россию подданному

Швеция приговорила к трем годам заключения своего подданного за «шпионаж» в пользу России

Суд Швеции вынес приговор 47-летнему подданному королевства, якобы шпионившему в пользу России, и постановил заключить его под стражу на три года. Об этом сообщает телеканал SVT.

Это первый приговор за шпионаж за последние 18 лет. Мужчина работал консультантом в компаниях Volvo Cars и Scania. Следствие считает, что подданный передавал секретную информацию компаний российскому дипломату.

В обвинительном заключении сказано, что мужчина незаконно переносил данные с рабочих компьютеров на USB-носители. По мнению прокурора, эти действия несут угрозу национальной безопасности.

Шведский подданный отрицает свою вину.

Правоохранительные органы задержали жителя Швеции в феврале 2019 года в ходе встречи с сотрудником российского посольства. При задержании у 47-летнего шведа обнаружили около 28 тысяч крон (около трех тысяч долларов или 253 тысячи рублей по нынешнему курсу). 22 февраля мужчине предъявили обвинения в шпионаже в пользу России.