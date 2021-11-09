В Германии оценили роль Украины и Польши в сертификации «Северного потока-2»

Депутат бундестага Германии от партии «Левые», бывший глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст в беседе с РБК оценил роль Украины и Польши в сертификации российского газопровода «Северный поток-2».

По мнению Эрнста, Украина не должна принимать участие в сертификации «Северного потока-2». Единственная задача страны — оплачивать счета за газ, считает парламентарий.

Аналогичной точки зрения Эрнст придерживается и относительно Польши, которую не следует принимать во внимание, полагает он. «Польша получает пошлины за транзит газа, которые оплачивают немецкие потребители. Если Польше нужны деньги, ей нужно обратиться в ЕС, а не требовать их с немецких потребителей», — заявил член бундестага.

Кроме того, указал политик, чтобы добиться солидарности с Евросоюзом, Польша должна соблюдать «европейские нормы и привести свою конституционную реформу в соответствие европейскому законодательству, а также начать принимать беженцев», как это делает Германия. «Они хотят солидарности, но при этом сами ее не придерживаются», — заключил Эрнст.

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Ранее председатель Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) Фите Вульф заявил, что Украина не сможет наложить вето на сертификацию «Северного потока-2». Такова же роль Польши, которую отдельно привлекли к процессу еще в сентябре, указал он.

Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон сообщал, что решение по поданной Киевом еще 20 октября заявке на участие в процессе сертификации газопровода «Северный поток-2» примут до 14 ноября.

Польская нефтегазовая компания PGNiG, участвующая в процедуре сертификации, настаивает на отказе в сертификации из-за рисков для безопасности поставок газа в ЕС. В России неоднократно подчеркивали исключительно коммерческий характер газопровода.

Газопровод «Северный поток-2» планировали ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, но из-за санкций США процесс строительства затянулся более чем на полтора года. К настоящему моменту технические работы завершены, поставки могут начаться сразу после сертификации, однако ее сроки неизвестны.