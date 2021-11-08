Экономист рассказал о сроках сертификации «Северного потока-2»

Несмотря на то что Россия приняла решение об увеличении прокачки газа в ЕС на 54 процента, союзникам нужно быстро принимать решение о сертификации «Северного потока-2», поскольку их запас прочности энергетической системы находится на пределе, считает экономист Алексей Коренев. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что, вероятнее всего, развязка этой истории наступит в ближайшие дни.

Газпром увеличил транзит газа в ЕС через Украину на 57 процентов, об этом ранее сообщил глава «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Развязка истории

Коренев считает, что угадать, покроет ли увеличение поставок нужды Европы, на данный момент невозможно — это будет зависеть от того, каким окажется зимний сезон.

«Для того, чтобы пережить холодную зиму, необходимо, чтобы газохранилища были заполнены на 90 процентов. Сейчас у ЕС есть только 70, им не хватает очень больших объемов, так что, если не начать шевелиться, Европа может замерзнуть. Конечно, Россия уже сказала, что готова увеличить поставки газа, но нам бы хотелось делать это через "Северный поток-2", так что, к каким договоренностям мы в итоге придем, — загадка», — подчеркнул экономист.

Он напомнил, что Германия обещала сертифицировать газопровод к 8 января, но теперь речь идет уже о том, что «Северный поток-2» запустят не раньше мая, что, по мнению Коренева, говорит о том, что европейцы расслабились, придя к выводу, что Россия поможет им вне зависимости от ситуации.

«Если бюрократическая машина продолжит совать нам палки в колеса, Европа придет к тому, что газ придется закупать втридорога у американцев, которым намного выгоднее продавать его в Азию. Так что я бы на месте ЕС перестраховался и поспешил бы с сертификацией. Очень рискованно держаться на грани возможного, всегда необходимо иметь запасы, в данном случае, запасы прочности энергетической системы, которая уже и так на пределе. Думаю, в ближайшие дни мы увидим развязку это истории», — заключил Коренев.

27 октября президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» повысить объемы в европейских газохранилищах после пополнения российских резервов. Глава компании Алексей Миллер заявил, что закачка газа в российские подземные хранилища завершится к 8 ноября.