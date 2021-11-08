Германия объяснила роль Украины в сертификации «Северного потока-2»

«Нафтогаз Украины» и «Оператор ГТС Украины» смогут высказать свою точку зрения во время сертификации газопровода «Северный поток-2» Федеральным сетевым агентством Германии (BNetzA), но не более того. Таким образом роль Киева объяснил представитель регулятора Фите Вульф, передает РИА Новости.

Он отрицательно ответил на вопрос, может ли Украина наложить вето на сертификацию. Такова же роль Польши, которую отдельно привлекли к процессу еще в сентябре.

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон сообщил, что решение по поданной Киевом еще 20 октября заявке на участие в процессе сертификации газопровода «Северный поток-2» примут до 14 ноября.

Газопровод «Северный поток-2» планировали ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, но из-за санкций США процесс строительства затянулся более чем на полтора года. К настоящему моменту технические работы завершены, поставки могут начаться сразу после сертификации, однако ее сроки неизвестны.

По мнению экспертов, чиновники Евросоюза при желании могут затянуть сертификацию до мая. Сначала BNetzA должно вынести предварительное решение до 8 января 2021 года, после чего его отдадут на двухмесячное рассмотрение Европейской комиссии. Однако в ЕК вправе продлить процесс еще на пару месяцев, так что вернуться в немецкий регулятор вердикт может 8 мая.

Польская нефтегазовая компания PGNiG, участвующая в процедуре сертификации, настаивает на отказе в сертификации из-за рисков для безопасности поставок газа в ЕС. В России неоднократно подчеркивали исключительно коммерческий характер газопровода.