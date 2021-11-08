На Украине захотели взыскать у Германии компенсацию за «Северный поток-2»

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал взыскать у Германии компенсацию за запуск газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил в интервью украинскому политологу Юрию Романенко, которое опубликовано в YouTube.

«Их надо взять за ворот и сказать: "Немцы, а теперь приходите — это теперь ваша ответственность — и занимайтесь у нас энергоэффективностью, биометаном и водородной энергетикой», — заявил политик.

По словам Климкина, «каждый должен платить по счетам», поэтому лучшее, что может сделать Киев, — это «грохнуть немцев» за «Северный поток-2».

Ранее премьер-министр Баварии Маркус Зедер призвал как можно скорее запустить газопровод «Северный поток-2». Он напомнил, что Германия уходит из угольной, атомной энергетики и в стране все больше недостает ресурсов, растут цены и повышается потребность в электроэнергии.