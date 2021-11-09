В Германии заявили об острой необходимости запуска «Северного потока-2»

В Германии заявили об острой необходимости запуска газопровода «Северный поток-2». Такое мнение высказал РИА Новости депутат бундестага Германии от партии «Левые», бывший глава комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

По его словам, Германии необходим газ по разумным ценам, а немецкие потребители ощущают острую необходимость запуска работы трубопровода.

«То, что "Северный поток-2" сейчас фактически завершен, и осталось только получить одобрение Федерального сетевого агентства — это является огромным прогрессом. Очевидно, что теперь газ, который необходим Германии, смогут поставлять в ФРГ по разумным ценам», — отметил Эрнст.

По мнению депутата, остальные варианты, особенно добываемый методом фрекинга газ из США, обошлись бы дороже.

«Так что, на мой взгляд, для немецких потребителей газа и для обеспечения достаточным газом Европы сегодня существует острая необходимость запуска работы трубопровода», — заключил он.

Ранее Эрнст оценил роль Украины и Польши в сертификации российского газопровода «Северный поток-2». По мнению Эрнста, Украина не должна принимать участие в сертификации «Северного потока-2». Единственная задача страны — оплачивать счета за газ, считает парламентарий.

8 ноября заместитель начальника департамента «Газпрома» Алексей Фиников заявил, что строительство «Северного потока-2» завершилось, газопровод готов к запуску.

