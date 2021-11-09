В Германии назвали сроки сертификации «Северного потока-2»

Депутат бундестага Эрнст: сертификация «Северного потока-2» может завершиться в 2022 году

Бывший глава комитета Бундестага (федерального парламента Германии) по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что сертификация газопровода «Северный поток-2» немецким регулятором Bundesnetzagentur может завершиться в январе 2022 года. Об этом сообщает РБК.

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По словам Эрнста, сейчас есть необходимость запустить проект как можно скорее. Депутат также отметил, что согласен с мнением премьер-министра Баварии Маркуса Зедера, который ранее заявил о необходимости ускорить ввод трубопровода в эксплуатацию. «Если на рынок поступит больше газа, то спрос на него стабилизируется и цены снизятся. Сейчас предложение не отвечает высокому спросу», — сказал политик.

Польская нефтегазовая компания PGNiG, участвующая в процедуре сертификации, настаивает на отказе в сертификации из-за рисков для безопасности поставок газа в ЕС. В России неоднократно подчеркивали исключительно коммерческий характер газопровода.

Газопровод «Северный поток-2» планировали ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, но из-за санкций США процесс строительства затянулся более чем на полтора года. К настоящему моменту технические работы завершены, поставки могут начаться сразу после сертификации, однако ее сроки неизвестны.